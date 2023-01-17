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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السبت المقبل.. أحمد موسى يحسم مصير فيريرا مع الزمالك |شاهد

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

 فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير مدرب نادي الزمالك فيريرا بعد الخروج من بطولة كأس مصر.

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أحمد موسى يحمل هؤلاء خروج الزمالك ومفاجأة عن مصير فيريرا بعد القمة

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فتوح يوجه رسالة دعم لـ فيريرا بعد الخروج من كأس مصر


وقال أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن مدرب نادي الزمالك فيريرا لن يستمر مع نادي الزمالك، في حالة هزيمة فريقه في المباراة المقبلة أمام النادي الأهلي.

 

المباراة المقبلة


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن المباراة المقبلة لنادي الزمالك أمام النادي الأهلي يوم السبت تحسم مصير مدرب الزمالك فيريرا.

 

 

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أسرار خفية وتفاصيل أول قرار من الزمالك تجاه فيريرا

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عندنا أبطال.. أحمد موسى يوجه رسالة لمنتخب اليد بعد الفوز على أمريكا

بطولة كأس مصر

 

فيما عبر أحمد موسى، عن استغرابه من أداء نجوم نادي الزمالك، والخروج من بطولة كأس مصر بالهزيمة أمام بيراميدز بضربات الجزاء الترجيحية.
 

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