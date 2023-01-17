السبت المقبل.. أحمد موسى يحسم مصير فيريرا مع الزمالك |شاهد

فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير مدرب نادي الزمالك فيريرا بعد الخروج من بطولة كأس مصر.



وقال أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن مدرب نادي الزمالك فيريرا لن يستمر مع نادي الزمالك، في حالة هزيمة فريقه في المباراة المقبلة أمام النادي الأهلي.

المباراة المقبلة



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن المباراة المقبلة لنادي الزمالك أمام النادي الأهلي يوم السبت تحسم مصير مدرب الزمالك فيريرا.

بطولة كأس مصر

فيما عبر أحمد موسى، عن استغرابه من أداء نجوم نادي الزمالك، والخروج من بطولة كأس مصر بالهزيمة أمام بيراميدز بضربات الجزاء الترجيحية.

