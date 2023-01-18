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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حضريها في دقائق.. تعرفي على أفضل وجبة لصحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب

صدى البلد

يعتبر الجمبري خيارًا شهيرًا للمأكولات البحرية نظرًا لتعدد استخداماته في الطهي ولحمه اللذيذ، إنه غذاء منخفض السعرات الحرارية وغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات والفيتامينات والمعادن والمركبات النشطة بيولوجيًا مثل أستازانتين. يفيد الجمبري صحتك بعدة طرق. قد يساعد في تعزيز الصحة المعرفية وصحة القلب  لدى الرجال  والأوعية الدموية وصحة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد الروبيان في محاربة الجذور الحرة الضارة وتقليل الالتهاب. كما أنه مفيد لبشرتك وقد يؤخر الشيخوخة المبكرة.إليك وفقا لموقع بولد سكاي لهندي طريقة التحضير

المكونات

 

500 جرام روبيان مقشر ونظيف

1½ ملعقة كبيرة زيت زيتون

6 فصوص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

1/3 كوب بقدونس طازج مقطع

1/4 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر

ملح حسب الحاجة

 

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في مقلاة ثقيلة حتى يبدأ في التدخين. انشر الروبيان بالتساوي في طبقة واحدة واطهيه لمدة دقيقة دون تقليب.

أضف الملح ويُطهى على نار خفيفة لمدة دقيقة حتى يتحول لون الجمبري إلى اللون الوردي.

أضف الثوم ورقائق الفلفل الأحمر ثم يقلب ويطهى لمدة دقيقة.

يضاف عصير الليمون والزبدة ونصف كمية البقدونس.

يُطهى لمدة دقيقة تقريبًا أو حتى تذوب الزبدة وتصبح الصلصة كثيفة.

أضف ملعقة صغيرة من الماء إذا أصبحت صلصة الزبدة كثيفة للغاية. انقلي الجمبري إلى وعاء واستمري في طهي الصلصة لمدة دقيقتين. أضف الملح حسب الرغبة.

أضيفي الصلصة إلى الجمبري ورشي البقدونس المتبقي فوقها يمكن أيضاً تقدم مع المعكرونة.

 

مأكولات البحرية صحة القلب تقليل الالتهاب

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