قادرون باختلاف.. أبطال كفر الشيخ يحصدون 3 ميداليات ذهبية ببطولة الجمهورية للكاراتيه

استطاع أبطال محافظة كفر الشيخ، «قادرون باختلاف» حصد 3 ميداليات ذهبية و ميدالية فضية فى بطولة الجمهورية للكاراتيه و المؤهلة للإنضمام إلى منتخب مصر للكاراتية، أقيمت البطولة بإستاد القاهرة في الصالة المغطاة.

وحصل اللاعبين " عبد الرحمن وائل من نادى ناصر الرياضى إعاقة حركية للمرة الأولى فى تاريخ مشاركة ذوى القدرات الخاصة بالبطولة على الميدالية الذهبية محققاً المركز الأول على مستوى الجمهورية.

كما حصد يوسف عبد الحى وأحمد حسن ابو بكر من مركز شباب قبريط التابعين لإدارة شباب فوة على الميداليات الذهبية مركز أول على مستوى الجمهورية بالبطولة.

كما اقتنص اللاعب نديم رأفت من نادى قلين، الميدالية الفضية و حصلت حبيبة محروس على المركز الثالث على مستوى الجمهورية و محمد صبحي على المركز الخامس للإعاقات الذهنية فى بطولة الجمهورية لذوى القدرات الخاصة و ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ.

من جانبه، هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الأبطال القادرون على التحدى لما حققوه من إنجاز رائع و حصولهم 3 ميداليات ذهبية وأخرى فضية وجميع الأبطال الفائزين بالمراكز المتقدمة والتمثيل المشرف لمديرية الشباب والرياضة.

جاءت مشاركة الأبطال من الأندية الرياضية و مراكز الشباب بإشراف عبدالمنعم الكناني وكيل الرياضة بالمديرية، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية ومتابعة السيد درويش، مدير إدارة شباب فوة ومحمود الدوح مدير إدارة شباب قلين.

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