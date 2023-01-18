عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أدى مباراة جيدة..سمير عثمان يوضح مدى صحة قرارات حكم لقاء الأهلي وسموحة

الاهلي وسموحة
الاهلي وسموحة

علق سمير عثمان المحلل التحكيمي، على قرارات طارق مجدي حكم مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في بطولة كأس مصر.

txt

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

txt

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي


وانتصر الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في منافسات دور نصف نهائي كأس مصر.
وقال عثمان خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "مثلما ننتقد الحكام، اليوم أشيد بحكم مباراة الأهلي وسموحة الذي أدى مباراة جيدة وكل وقفاته في الملعب كانت جيدة جدًا".

وأضاف: "حمدي فتحي كان يستحق بطاقة صفراء في تدخله على لاعب سموحة".

وأتم: "ركلة جزاء سموحة صحيحة، لأن رامي ربيعة لم يلمس الكرة أولًا، وتم عرقلة حسام حسن".

وتأهل الأهلي إلي نهائي كأس مصر موسم 2021-2022 لمواجهة بيراميدز الذي تخطي الزمالك أمس الإثنين.

سمير عثمان الأهلي وسموحة كأس مصر حمدي فتحي رامي ربيعه حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

يوم أسود على الدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مقابل الجنيه؟

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

الجنيه يسترد عافيته ويواصل الصعود أمام باقي العملات

أول رد فعل من الأهلي عقب تألق كهربا بنصف نهائي كأس مصر

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

ترشيحاتنا

رونالدو ضد ميسي .. تفاصيل مواجهة كأس موسم الرياض

عمل واحد يفتح الأبواب المغلقة ويذهب الضيق والحزن والهم

بيراميدز يتدخل وينهي أزمة «فخر الدين بن يوسف» مع الإسماعيلي

مهاجم برازيلي.. حتحوت يكشف آخر تطورات صفقة الأهلي المنتظرة |فيديو

استبعاد لاعبين وعقوبة لـ زيزو .. فيريرا ينتفض على نجوم الزمالك

وصفها بـ"أسوأ المناظر"..تغريدة شاب عن حمل الرجال للقطط تثير جدلا.. شاهد القصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. منى فاروق تثير ضجة بإطلالة ملفتة

طريقة عمل الممبار بمذاق شهي ولذيذ

14 صورة للمفرج عنهم بعد قرار لجنة العفو الرئاسي.. شاهد

مش بس المزاج .. القهوة تحسن الصحة وتقي من أخطر الأمراض

فيديو

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

دمار.. ماذا فعل الزلزال في السلفادور| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ