أدى مباراة جيدة..سمير عثمان يوضح مدى صحة قرارات حكم لقاء الأهلي وسموحة

علق سمير عثمان المحلل التحكيمي، على قرارات طارق مجدي حكم مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في بطولة كأس مصر.



وانتصر الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في منافسات دور نصف نهائي كأس مصر.

وقال عثمان خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "مثلما ننتقد الحكام، اليوم أشيد بحكم مباراة الأهلي وسموحة الذي أدى مباراة جيدة وكل وقفاته في الملعب كانت جيدة جدًا".

وأضاف: "حمدي فتحي كان يستحق بطاقة صفراء في تدخله على لاعب سموحة".

وأتم: "ركلة جزاء سموحة صحيحة، لأن رامي ربيعة لم يلمس الكرة أولًا، وتم عرقلة حسام حسن".

وتأهل الأهلي إلي نهائي كأس مصر موسم 2021-2022 لمواجهة بيراميدز الذي تخطي الزمالك أمس الإثنين.