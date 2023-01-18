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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تنفي إجراء مفاوضات مع أوكرانيا بشأن تبادل كبير للأسرى

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

نفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، الأنباء التي تحدثت عن تبادل محتمل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت موسكالكوفا، إنها لم تتحدث إلى نظيرها الأوكراني دميترو لوبينيتس في تركيا الأسبوع الماضي بشأن تبادل محتمل للأسرى.

وأوضحت عبر تطبيق المراسلة "تيليجرام": "في مفاوضاتي مع نظيري الأوكراني دميترو لوبينيتس في أنقرة لم يكن هناك أي حديث عن أي تبادلات، وأؤكد دائمًا أن هذه القضايا من اختصاص وزارة الدفاع الروسية".

ولفتت "علاوة على ذلك، اعتقد أن مثل هذا التبادل غير المتكافئ لا يمكن اعتباره عادلاً ".

من جانبه، قال رئيس مفوضية تركيا، سيريف مالكوك، إن أوكرانيا نقلت إلى روسيا قائمة تضم 800 شخص، وأن المفوضة الروسية قدمت قائمة تضم 200 شخص ليتم تبادلهم.

وفي 8 يناير، تبادلت روسيا وأوكرانيا، نحو 100 أسير من الجانبين، وذلك وسط استمرار الضربات التي وصفتها موسكو بـ"الانتقامية" وطالت مواقع أوكرانية، وذلك في أول عملية تبادل للأسرى منذ بداية العام الجديد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إتمام صفقة تبادل أسرى مع كييف، أسفرت عن تحرير خمسين جنديا روسيا، ستوصلهم القوات الجوية الروسية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 8 يناير، ونتيجة لعملية تفاوض، تم إعادة 50 جنديا روسيّا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".

تركيا روسيا أوكرانيا الدفاع الروسية وزارة الدفاع الروسية حقوق الإنسان

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