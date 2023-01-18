عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة تفوق المليون جنيه.. قفزة هائلة في أسعار مرسيدس GLC 300

صدى البلد

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الألمانية الفارهة "مرسيدس" عن أحدث الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة مرسيدس GLC 300 ، والتي شهدت قفزة كبيرة في أسعارها وصلت الى مليون و 76 ألف جنيه دفعة واحدة.

أبرز 5 سيارات مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه | صور

بداية من 8500 ريال.. 5 سيارات دفع رباعي في عمان |صور

مرسيدس GLC 300 موديل 2022

ومنذ إطلاق الجيل الأول من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة في عام 2015 ، شهدت مرسيدس-بنز نمو المبيعات العالمية لسيارة GLC إلى ما يقرب من مليوني سيارة، وتعتبر أحد أقوى الموديلات مبيعًا لدى صانع السيارات الألماني.

مرسيدس GLC 300 موديل 2022

أسعار السيارة مرسيدس GLC 300 في السوق المصري:

مرسيدس GLC 300 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 3,055,000 جنيه.

مرسيدس GLC 300 موديل 2022 الفئة الأولى COUPE / AMG بسعر 4,050,000 جنيه.

مرسيدس GLC 300 موديل 2022

مواصفات السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2022

تعتمد السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2022 على محرك بسعة 3000 سي سي، 6 سلندر سداسي الأسطوانات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 520 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 9 سرعات، ونظام دفع رباعي، واستهلاك وقود يبلغ 10.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تتسارع السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2022 انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في غضون 4.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومترًا في الساعة.

 

يمكن للمشترين الاختيار بين التصميم القياسي وحزمة تصميم AMG الاختيارية، وجاءت ابعاد السيارة بطول 4682 ملم وعرض 1890 ملم وارتفاع 1626 ملم، كما تتلقى قاعدة عجلات بقياس 2873 ملم.

 

السوق المصري amg مرسيدس GLC مرسيدس GLC 300 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

خالد الغندور يثير الجدل بعد تأهل الاهلي لنهائي كأس مصر

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات.. قيمة الوديعة البنكية لـBMW X3.. بنتلي تقدم الإصدار رقم 500 من السيارة الفاخرة الأشهر في العالم

تسلا تواصل التوسع في إنشاء نقاط شحن السيارات الكهربائية عالميا

من الإمارات.. سعر مازدا CX 30 موديل 2022 | صور

بقوة 134 حصانا.. رينو تكشف عن سيارة 5 الكهربائية | صور

تلائم فئة الشباب.. 5 سيارات موديل 2023 تبدأ أسعارها من 338 ألف جنيه ..صور

ترشيحاتنا

رامي رضوان يستعين بالمعجم اللغوي لتفسير مقولته «ميسور الحال في بلد غني»

بعد توفير البنوك 2 مليار.. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء

كيفية التقديم في وظيفة المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

دعاء الشفاء العاجل للمريض.. احرص عليه بعد الصلاة مباشرة

أهرامات وساحات للعب بالكرات| اكتشاف أول شبكة طرق سريعة في العالم.. ما القصة؟

كيف حاربت الدولة جرائم إجهاض الحوامل والتحرش وهتك العرض.. القانون يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المسكنات.. 3 طرق خارقة للقضاء على آلام الظهر في ثوانٍ

اسم له تاريخ.. ما هي جنسية الأخوان صيدناوي وكيف كونا امبراطوريتهما؟

أعراض تشبه الأنفلونزا|كيف تعرف إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو مرض أكثر خطورة؟

بشعر كيرلي.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار

فيديو

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

دمار.. ماذا فعل الزلزال في السلفادور| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ