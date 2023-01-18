زيادة تفوق المليون جنيه.. قفزة هائلة في أسعار مرسيدس GLC 300

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الألمانية الفارهة "مرسيدس" عن أحدث الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة مرسيدس GLC 300 ، والتي شهدت قفزة كبيرة في أسعارها وصلت الى مليون و 76 ألف جنيه دفعة واحدة.

مرسيدس GLC 300 موديل 2022

ومنذ إطلاق الجيل الأول من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة في عام 2015 ، شهدت مرسيدس-بنز نمو المبيعات العالمية لسيارة GLC إلى ما يقرب من مليوني سيارة، وتعتبر أحد أقوى الموديلات مبيعًا لدى صانع السيارات الألماني.

مرسيدس GLC 300 موديل 2022

أسعار السيارة مرسيدس GLC 300 في السوق المصري:

مرسيدس GLC 300 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 3,055,000 جنيه.

مرسيدس GLC 300 موديل 2022 الفئة الأولى COUPE / AMG بسعر 4,050,000 جنيه.

مرسيدس GLC 300 موديل 2022

مواصفات السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2022

تعتمد السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2022 على محرك بسعة 3000 سي سي، 6 سلندر سداسي الأسطوانات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 520 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 9 سرعات، ونظام دفع رباعي، واستهلاك وقود يبلغ 10.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتسارع السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2022 انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في غضون 4.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومترًا في الساعة.

يمكن للمشترين الاختيار بين التصميم القياسي وحزمة تصميم AMG الاختيارية، وجاءت ابعاد السيارة بطول 4682 ملم وعرض 1890 ملم وارتفاع 1626 ملم، كما تتلقى قاعدة عجلات بقياس 2873 ملم.