رئيسها يدين الخطوة.. مجموعة فاجنر العسكرية الروسية تجند مقاتلين في دولة أوروبية

أدان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، المحاولات التي تبذلها مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة لتجنيد مقاتلين في بلاده، وذلك بعدما نشرت إعلانا محليا يدعو الصرب إلى القتال في أوكرانيا.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قال فوتشيتش في مقابلة تلفزيونية: "لماذا تفعلون ذلك لصربيا؟ لماذا تطلق فاجنر دعوة مخالفة للأنظمة؟".

وينطوي موقف الرئيس الصربي على انتقاد علني نادر لروسيا، حليفة البلد الواقع في منطقة البلقان.

ويقاتل عدد ضئيل من الصرب إلى جانب قوات تدعمها موسكو في أوكرانيا، منذ اندلع القتال شرقي البلاد عام 2014، بينما لم تنشر السلطات الصربية أي رقم محدد لعدد الصرب الذين قاتلوا في أوكرانيا.

وباستثناء بيلاروسيا، فإن صربيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تحذُ حذو الغرب في فرض عقوبات على موسكو.

وبرزت مجموعة "فاجنر" التي تأسست عام 2014 والمنخرطة في نزاعات بإفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش بالهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.