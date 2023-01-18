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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ميلان ضد إنتر في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

إنتر ميلان
إنتر ميلان

يلتقي ميلان مع جاره إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، في ديربي الغضب، على بطولة كأس السوبر الإيطالي، والذي سيحتضنه استاد الملك فهد الدولي.

موعد مباراة ميلان وإنتر في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة اللقاء بين ميلان وإنتر في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، والعاشر مساء بتوقيت السعودية، باستاد الملك فهد الدولي.

القنوات الناقلة

SSC1 SD مشاري القرني
SSC1 HD مشاري القرني
AD SPORTS 2 HD فارس عوض - عصام عبده
AD SPORTS Premium 1 فارس عوض - عصام عبده

ويدخل ميلان، مواجهة اليوم باعتباره بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بينما توج إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا.

وتقابل ميلان ضد إنتر في 233 على مر التاريخ، علمًا بأن المواجهات السابقة شهدت 85 انتصارا لإنتر ميلان و79 فوزا لميلان.

وستكون المباراة  هي الثانية فقط بين الفريقين في كأس السوبر الإيطالي، وكانت الأولى في أغسطس 2011 وفاز ميلان 2-1.

ويحتل ميلان، المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجا بكأس السوبر الإيطالي برصيد 7 ألقاب بفارق لقبين خلف المتصدر يوفنتوس، بينما يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 6 ألقاب.

وتعد مباراة اليوم، ثالث نهائي بين ميلان وإنتر، حيث التقيا في نهائي كأس إيطاليا 1977 وانتهت تلك المواجهة بفوز ميلان 2-0.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان إنتر ميلان كأس السوبر الإيطالي السوبر الإيطالي

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