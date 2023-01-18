تعاون مشترك بين الاعتماد والرقابة الصحية ونظيرتها الكندية لتبادل التدريب ات المكثفة

عقد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، سلسلة اجتماعات مشتركة مع ممثلي هيئة الاعتماد الدولي الكندي للرعاية الصحية AC، ومنظمة المعايير الصحية Health Standards organization HSO لمناقشة تصميم برنامج تدريبي مكثف في تقييم المنشآت الصحية بما يتطابق مع معايير GAHAR الوطنية الحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، ل50 مراجعي GAHAR، وذلك وفقا لأحدث الاتجاهات الدولية في تقييم مختلف أبعاد الخدمة الصحية.

استعرض الاجتماع فلسفة العمل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية وقواعد اتخاذ القرارات الخاصة بالتسجيل والاعتماد، كما عقد ممثلو هيئة الاعتماد الدولي الكندي AC سلسلة من الاجتماعات المكثفة على مدار 3 أيام بمقر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمدينة نصر، لتبادل الخبرات والمعارف بين الهيئتين، مع فرق العمل المختلفة بالهيئة شملت: الإدارة المركزية لتطوير المعايير، الإدارة المركزية للتسجيل والاعتماد، إدارة الدعم الفني للمنشآت الصحية، الإدارة العامة للتدريب للغير، الإدارة العامة للمراجعين، الإدارة المركزية للرقابة، الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والادارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، والادارة العامة للمكتب الفني، وذلك للوقوف على جميع جوانب الخدمات التي تقدمها الهيئة للمنشآت الصحية، والاختلافات البينية في الأطر التقييمية لحصول المنشآت الطبية باختلاف أنواعها على كل من: التسجيل، والاعتماد وفقا للمعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا)



ومن جانبها، أشادت جودي تايلور، مدير الاعتماد، بهيئة الاعتماد الدولي الكندي، بالخطوات الهامة التي اتخذتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المصرية، ووضوح الرؤية الشاملة لمفهوم جودة النظم الصحية المستمرة مما سينعكس بالتأكيد على تطوير النظام الصحي المصري، كما أشادت بالقيم المؤسسية التي يتشاركها القيادات والعاملين، وما تحقق من تقييم اكثر من 600 منشأة صحية خلال الفترة التي تمثل عمر الهيئة المصرية، وهو ما يحتاج الى فترة زمنية أكبر في مؤسسات الاعتماد المماثلة في دول أخرى، مشيرة إلى ان على رأس اهداف هيئة الاعتماد الكندي التعاون مع الكيانات الحكومية لتحسين نظم الجودة بالرعاية الصحية.

وحول التعاون المرتقب في بناء القدرات التدريبية، أوضح د. علي حوجاتي، استشاري تحسين الرعاية الصحية بهيئة الاعتماد الدولي الكندي، ان البرنامج التدريبي سيتم تنظيمه على أكثر من مرحلة وانه تم عقد لقاءات مكثفة للوقوف على الاحتياجات التدريبية، مشيدا بالمستوى المعرفي والمهاري لمراجعي GAHAR، واشار إلى تطابق تصميم البرنامج التدريبي مع دليل الاسكوا لتدريب المراجعين تمهيدا لحصول هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على الاعتماد الدولي لتدريب المراجعين.



يذكر أن هيئة الاعتماد الدولي الكندي AC تعمل لأكثر من 60 عام مع منظمات الخدمة الصحية والاجتماعية والمجتمعية لتحسين الجودة والسلامة مع أكثر من 900 خبير في برنامج التقييم المستمر المخصص للاعتماد الكندي.