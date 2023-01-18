إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي وقع اليوم، الأربعاء، على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي ووجود مصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي رقم "3769 ص ع ي" بالطريق الصحراوي الغربي.

أسفر الحادث عن إصابة " انجى.ش.ف" 36 عامًا، و"جوسن.و.ب" 11 عامًا، و"ولسن.ب.ح" 43 عامًا وجميعهم أسرة واحدة مقيمين قرية الدوير مركز صدفا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي. وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.