مهرجان الموت.. الطائرات الورقية تقتل ثلاثة أطفال خنقًا بالهند

لقي ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال ، مصرعهم في أحد المهرجانات الترفيهية بالهند بعد أن خنقت أعناقهم بخيوط طائرة ورقية.

قالت الشرطة الهندية إن ما يقرب من 200 شخص أصيبوا أثناء منافساتهم على تحليق طائرات ورقية خلال مبارزات في الجو بمهرجان أوتارايان في ولاية غوجارات الغربية.

طائرات ورقية

وتوفي الضحايا الستة ، بمن فيهم فتاتان في الثانية والثالثة من العمر وكذلك صبي يبلغ من العمر سبع سنوات ، بعد أن تشابكت الحبال الحادة التي استخدمها "مقاتلو الطائرات الورقية" حول أعناقهم .

الطائرات الورقية القاتلة

كان المئات من الأشخاص يشاركون في "القتال بالطائرات الورقية" في المهرجان الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حيث كان المحتفلين يسعون إلى تحليق طائراتهم ورقية من التراسات وأسطح المنازل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تهدف المسابقة إلى قطع الطائرات الورقية الأخرى بخيوط الطائرات الورقية المنافسة في نوع من القتال الجوي. لكن هذا قد يكون مميتًا للمشاهدين والمنافسين ، حيث يتم تقوية السلك بالمعدن وأحيانًا مسحوق الزجاج ، مما يجعله حادًا بدرجة كافية لتقطيع الجلد البشري أو حتى الأسلاك الكهربائية.