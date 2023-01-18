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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : قرار زيادة سعر توريد القمح يحقق الأمن الغذائي

القمح
القمح

قال النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر توريد القمح من ألف جنيه إلى ١٢٥٠ جنيها، خطوة هامة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيحية وتحقيق الامن الغذائي.

 تشجيع المزارعين 

وأضاف البنا في تصريحات خاصة له، إن ذلك القرار من شأنه تشجيع المزارعين وشركات الاستثمار الزراعى على التوسع في زراعة ذلك المحصول الهام، نظرا لانه يحقق عائد مناسب لهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذلك القرار وغيره من القرارات السابقة المتعلقة بأسعار توريد المحاصيل، تؤكد انتباه الدولة لأهمية ذلك القطاع الزراعى وأهمية تحقيق هامش ربح للمزارع البسيط، بما يضمن له حياة كريمة، بعدما كانت أغلب المحاصيل الزراعية لاتحقق عائد مناسب للفلاح بل كان بعضها يحمل الفلاح خسائر بسبب ارتفاع أسعار التكلفة وانخفاض العائد.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، يتبقى أمامنا تعظيم دور مراكز البحوث والإسراع في خطوات الاستفادة من الهندسة الوراثية في بعض المحاصيل الاستراتيجية، بهدف زيادة حجم الإنتاج منها، ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية المتعلقة بتوفير تلك المحاصيل مثل الذرة الصفراء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أيضا علينا تفعيل نظام الزراعات التعاقدية بشكل أفضل في مثل تلك المحاصيل الاستراتيجية، وتسهيل أي عقبات أمام تفعيله وتوعية المواطنين بشأنه. بهدف تأمين حاجة البلاد منها.  
   

ويشار الي أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن مجلس الوزراء تتخذ عددا كبيرا من القرارات السارة ومنها توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفلاح لافتا ان المجلس اتخذ قرار بحافز إضافي بتوريد القمح بـ 250 جنيها زيادة ليصبح 1250 جنيها بدلا من 1000 جنيه .

وأضاف حلال الموتمر الصحفي بمجلس الوزرا أن الحكومة سوف تدعم السلع الغذائية الاساسية مثل الذرة والفول الصويا وسوف يتم الاعلان عن أسعار تعاقدية لزراعة هذه المنتجات بعتئد مجزي للفلاح.

واشار الي ان الدولة تعمل علي القضاء علي الفجوة الاستيرادية والحفاظ علي العملة الاجنبية .

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء القمح الدكتور مصطفى مدبولى حياة كريمة

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