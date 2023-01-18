لافروف : لا يمكن استعادة روسيا علاقتها بالغرب كسابق عهدها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا يمكنها استعادة علاقاتها مع الدول الغربية كما كانت في السابق، مُشددًا على أن موسكو لن تسمح لأحد بخداعها عند التوقيع على وثائق دولية.

وقال لافروف، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: إنه لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه مرة أخرى بالنسبة للعلاقات مع الغرب، مُضيفًا: "لقد حذرنا منذ فترة طويلة قائلين، إنه لن يكون هناك موقف يتم خداعنا فيه بالتوقيع على المستندات ثم رفض تنفيذ هذه الاتفاقيات".

وأشار إلى أنه من بين هذه الأكاذيب الغربية، توقيع إعلان روسيا والناتو وإعلاني اسطنبول وأستانا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى جانب اتفاقية فبراير 2014 بشأن التسوية الأوكرانية بضمانات ألمانية وفرنسية وبولندية.

ولفت إلى اتفاقيات مينسك التي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، موضحًا: "أن الغرب لم يخطط قط لتنفيذ أي من تلك الاتفاقات، لقد كذبوا علينا فقط لأن رؤساءهم ورؤساء وزرائهم وقعوا رسميا على هذه الالتزامات. لذلك، لم نصدق كلمة واحدة واردة منهم في الآونة الأخيرة".

وشدد كبير الدبلوماسيين الروس على أن الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة لن يسمح لأوكرانيا باتخاذ قراراتها الخاصة، مؤكدا أنه يتم اتخاذ قرارات بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف.

وقال "دائما ما نسمع الغرب يردد بأنه لا يمكن قول كلمة واحدة عن أوكرانيا بالنيابة عنها".. مُشيرًا إلى أنه "في الحقيقة يتخذ الغرب قرارات لصالح أوكرانيا دون تدخل منها".

وأضاف "إنهم (دول الغرب) منعوا بالفعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من التوصل إلى اتفاق مع روسيا في أواخر مارس. واتخذ الغرب قرارات لصالح أوكرانيا بالنيابة عنها دون مشاركة الجانب الأوكراني".

