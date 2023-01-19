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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية كفر العيص بالبحيرة يشكون من نقص الخدمات الأساسية

صدى البلد

يعيش أهالي قرية كفر العيص التابعة لمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، معاناة بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات سواء الصحية أو انعدام الصرف الصحي وتراكم تلال القمامة والمواقف العشوائية وتهالك شبكة الطرق التى تعرض حياتهم للخطر.

ويقول أحمد عبد العظيم زيدان، لخدمة شكاوى “بين الناس” التى يقدمها موقع “صدى البلد”، إنها قرية من قرى مصر تقع على ضفاف نهر النيل تابعة لمحافظة البحيرة، وهي آخر حدود المحافظة وتعتبر أول حدود محافظة الغربية، بالتحديد مدينة كفر الزيات، هذه القرية معدومة من جميع الخدمات العامة لها لا يوجد بها صرف صحى، وقام أهالى القرية بشراء قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي أو بمعنى آخر محطة رفع، ولكن مر عامان على تسليمها للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ولم يبدأ العمل بها حتى الآن".

وأضاف: “ولا يوجد رصف لأى شارع بها، ولا يوجد بها موقف رسمي لأهل القرية ويطرون للوقوف على الطريق الزراعى للذهاب إلى أعمالهم ويعانون من مشقة الوقوف وعدم وجود سيارات أجرة بالقرية، ولا يوجد بها كوبري مشاة للطريق الزراعى، حيث يوجد بها خط للسكة الحديد وسبق أن توفى العديد منهم تحت عجلات القطارات والسيارات”.

وناشدوا المسئولين إدراج وضم هذه القرى ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية)، حيث إننا فى أمس الحاجة إلى هذا المشروع.
 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ، وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة البحيرة محرومة من الخدمات تهالك شبكة الطرق الصرف الصحى المواقف العشوائية كوبري مشاة محطة صرف صحي مركز كوم حمادة تطوير الريف

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