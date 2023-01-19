صدمة للجماهير .. تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك في لقاء القمة



قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي يدخل مباراة القمة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثية والتأهل لنهائي كأس مصر.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج الماتش الذي يقدم على قناة صدى البلد، أن الأهلي يدخل مباراة القمة وسط تألق محمود كهربا، الذي شارك بعد غياب طويل مع الفريق، وظهر بمستوى متميز أمام سموحة.

وواصل حتحوت، أن الأزمة الحقيقة التي تواجه الأهلي قبل مواجهة الزمالك هي الإصابات، حيث يسود الغموض حول موقف عمرو السولية بسب الإصابة في عضله السمانة وأن موقفه صعب في المشاركة في القمة، بخلاف ياسر إبراهيم، ومحمود متولي.

وتابع حتحوت، أن اليوم سيتم تحديد موقف مشاركة الثنائي محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي مع الفريق أمام الزمالك بعد خضوعهما لاختبار طبي في مران الغد.

