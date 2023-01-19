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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"بقيت موضة"..أشرف زكي:بزعل من الفنانين اللي بيتكلموا عن حالتهم على السوشيال ميديا|فيديو

الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي

تحدث الدكتور أشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية عن أزمة الفنانة لوسي، قائلاً :"مفيش فنانين بيضربوا بعض و النقابة دائماً ، بيجيلها ، دائماً المصايب،أحنا مهنة قايمة على التلاقي، و أنا لو حد غلطان بقوله أنت غلطان"

أشرف زكي: الحديث عن الأمور الشخصية على وسائل التواصل الإجتماعي أصبح موضة

 

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وأضاف أشرف زكي اثناء أستضافة مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "MBC MASR"، قائلاً:" أنا بزعل من الفنانين اللي بيتكلموا عن حالتهم على السوشيال ميديا، اللي عايزة النقابة موجودة، و النقابة بتتأخرش، و زعلت من وفاء مكي و من كل واحد عمل كده"


وأشار  نقيب المهن التمثيلية  إلى، أن الحديث عن الأمور الشخصية على وسائل التواصل الإجتماعي، أصبح موضة، و لا أعلق على مثل هذه الأفعال،معقباً :"لكن لدي ما أقوله"، مؤكداً أن ليس كل ما يعرض على ماقع التواص الإجتماعي صحيح.

 

 

اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وسائل التواصل الإجتماعي وفاء مكى الفنانة لوسى

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