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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة يعقد لقاءات صحفية مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الإسبانية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

 عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عددًا من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي بعض كبري وسائل الإعلام الإسبانية، خلال زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 والذي إنطلقت فعالياته صباح اليوم لتستمر وحتى ٢٢ يناير الجاري، حيث أجرى لقاء مع التليفزيون الإسباني (TVE)، وحوارات صحفية مع كل من وكالة الأنباء الإسبانية( EFE)، وجريدة EL Economista ، والموقع الإلكتروني Independiente المهني المتخصص في الشئون السياحية.

وخلال هذه اللقاءات تحدث الوزير عن أهمية المشاركة في معرض FITUR نظراً لأهمية السوق الإسباني بالنسبة للسياحة المصرية حيث شهدت الحركة السياحية الوافدة منه، خلال العام الماضي، نمواً ملحوظاً، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الإسباني خلال العام الحالي.

كما تحدث عما يشهده قطاع السياحة في مصر، ومؤشرات الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة، مستعرضاً استراتيجية الوزارة لتنمية السياحة في مصر لافتاً إلى أن أبرز محاور هذه الاستراتيجية تتضمن إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي بها، وتحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها. 
 

وزير السياحة والاثار وزير السياحة قطاع السياحة السياحة في مصر

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