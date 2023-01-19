جوزها باس راسها بعدين خلص عليها..والدة نورا تكشف كيف تلقت نبأ رحيلها|فيديو

قالت والدة نورا ضحية العنف الأسري، :" جوزها باس راسها و بعدين خلص عليها، خدها من شعرها على أوضة العيال ، ورماها و كهرب الباب، أحان عرفنا الساعة 6 الصبح، كان قتلها"

والدة نورا :أبنها الصغير بيقول أنا عايز أمي

وأضافت والدة نورا اثناء أستضافتها مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "MBC MASR"، أنها علمت بنبأ وفاة أبنتها من أبنه الضحية نورا التي تبلغ من العمر 9 أعوام ذهبت إلى بيت جدتها جرياً، و قدمها ملطخة بالدماء، مؤكدة أنه تم القبضالحكومة قبضت على زوج الضحية بعد قتله لها".



وتابعت:" أبنها الصغير بيقول أنا عايز أمي، و جوز بنتي يبقى أبن عمها و أنهى حياتها بعد زواج 10 سنوات".