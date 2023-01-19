عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن نيتها الاستقالة من منصبها

جاسنيدا أرديرن
جاسنيدا أرديرن

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسنيدا أرديرن، اليوم الخميس، نيتها الاستقالة من منصبها الشهر المقبل.

وأثارت أرديرن في وقت سابق، ضجة هائلة بعدما  جرى التقاط صوتها فجأة وهي تتلفظ بشتيمة تجاه زعيم حزب سياسي في المعارضة، وهو ما أوقعها في حرج كبير، لا سيما أن جلسة البرلمان جرى بثها على التلفزيون.

أحمق متعجرف

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن جاسيندا أرديرن، وصفت زعيم الميثاق التحرري، دافيد سيمور، بـ"الأحمق والمتعجرف"، فيما كانت تعتقد أن الميكروفون الموجود على مقربة منها غير مُشغل.

مؤشر ثقة الأعمال في نيوزيلندا يهبط إلى أدنى مستوياته منذ عام 1974

نيوزيلندا: لن نلزم القادمين من الصين بتقديم اختبار سلبي لـ«كوفيد-19»

وكانت أرديرن تحضر جلسة برلمانية في مجلس النواب، فسألها الزعيم الحزبي حول إدارة فترة كورونا في البلاد وما فرض فيها من إغلاقات، وما إذا كانت مستعدة لأن تقدم اعتذارا وتقوم بالإصلاح  المطلوب.

وردت رئيسة الوزراء النيوزيلندية بأن الإغلاق كان أمرا صعبا بالنسبة للناس، وهو قرار مثير للجدل في البلاد، لكنها دافعت عن العمل الذي قامت به الحكومة في الفترة السابقة.

وعندما انتهت أردرين من الجواب، جلست إلى جانب نائبها غرانت روبستون، وقالت بهدوء "يا له من أحمق متعجرف"، لكن الصوت كان مسموعا بسبب الميكروفون المُشغل.

وعندئذ، طالب الزعيم السياسي بأن تقوم رئيسة الوزراء بسحب ما صدر عنها وتقديم اعتذار، لكن أردرين، كانت قد غادرت القاعة.

لكن في وقت لاحق، أكد متحدث باسم رئيسة وزراء نيوزيلندا، أن أردرين اعتذرت بالفعل عما صدر عنها تجاه الزعيم السياسي المعارض.

 

نيوزيلندا جاسنيدا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

موضوعات متعلقة

مؤشر ثقة الأعمال في نيوزيلندا يهبط إلى أدنى مستوياته منذ عام 1974

نيوزيلندا: لن نلزم القادمين من الصين بتقديم اختبار سلبي لـ«كوفيد-19»

كارثة كبرى.. احتفال ملياردير أمريكي برأس السنة يشعل حرائق الغابات في نيوزيلندا

الأمم المتحدة: مساهمة نيوزيلندا المالية ستدعم جهود تطهير العراق من الألغام

ترشيحاتنا

رفض الإفصاح.. كلاتينبرج يثير الجدل حول طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك.. فيديو

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن نيتها الاستقالة من منصبها

كهربا يخلف جميع التوقعات..سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي ولكن في هذه الحالة

وزير السياحة يعقد لقاءات صحفية مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الإسبانية

يتراجع بقوة.. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس 19-1-2023

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن لقاء بلينكن وأوغلو في واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها 42.. فساتين أثارت الجدل لمي عز الدين

طريقة عمل قلقاس بالسلق.. بمذاق لا يقاوم

كيم كارداشيان تتصدر التريند بعد شراء قلادة نادرة للأميرة ديانا.. ما القصة؟

مبالغ في سعره .. تكلفة فستان أصالة في سعودي آيدول تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ