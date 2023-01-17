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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤشر ثقة الأعمال في نيوزيلندا يهبط إلى أدنى مستوياته منذ عام 1974

نيوزلندا
نيوزلندا

ذكرت مؤسسة فكرية خاصة يوم الثلاثاء إن ثقة الأعمال في نيوزيلندا في الربع الأخير من العام الماضي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1974 حيث تكافح الشركات مع أسعار الفائدة المرتفعة وضغوط التكلفة والطلب الضعيف.

أظهر الاستطلاع ربع السنوي الذي أجراه معهد نيوزيلندا للأبحاث الاقتصادية (NZIER) لآراء الأعمال (QSBO) أن 70٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع توقعت تدهور الظروف التجارية العامة مقارنة مع 42٪ من التشاؤم في الربع السابق.

وأضافت أن ثقة الأعمال هي الآن عند أدنى مستوى لها منذ عام 1974 ، في حين أنها على أساس معدل موسميًا هي الأضعف منذ بدء المسح في عام 1970.

على أساس معدل موسميًا ، توقع 73٪ أن تسوء ظروف العمل ، مقابل 43٪ من التشاؤم المسجل في الفترة السابقة. انخفض مقياس الاستفادة من السعة في المسح إلى 93.7٪ من 94.5٪ في الربع السابق.

قال معهد نيوزيلندا للأبحاث الاقتصادية إن المسح تم إجراؤه بعد اجتماع البنك المركزي الأكثر تشددًا مما كان متوقعًا في نوفمبر وكان هذا يضغط على المعنويات.

وأضافت أن ثقة الأعمال هي الآن عند أدنى مستوى لها منذ عام 1974 ، في حين أنها على أساس معدل موسميًا هي الأضعف منذ بدء المسح في عام 1970.

على أساس معدل موسميًا ، توقع 73٪ أن تسوء ظروف العمل ، مقابل 43٪ من التشاؤم المسجل في الفترة السابقة. انخفض مقياس الاستفادة من السعة في المسح إلى 93.7٪ من 94.5٪ في الربع السابق.

وتابع معهد نيوزيلندا للأبحاث الاقتصادية إن المسح تم إجراؤه بعد اجتماع البنك المركزي الأكثر تشددًا مما كان متوقعًا في نوفمبر وكان هذا يضغط على المعنويات.
 

البنك المركزي اسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي

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