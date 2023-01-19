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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مبيعات فولكس فاجن تتجاوز نصف مليون سيارة في 2022 | تفاصيل

صدى البلد

سجلت مجموعة فولكس فاجن (التي تضم فولكس فاجن وأودي وبورش وسكودا وسيات وغيرها) مبيعات عالمية تبلغ 2,206,400 سيارة خلال الربع الرابع من عام 2022 (بزيادة 14% على أساس سنوي)، وانتهى عام 2022 بانخفاض قدره 7% مقارنة بعام 2021.

 

على صعيد السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) ، تمكنت الشركة من تحسين النتائج، على الرغم من قيود العرض والتوقف المؤقت للإنتاج.

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فولكس فاجن

مبيعات مجموعة فولكس فاجن BEV - الربع الرابع 2022

وصلت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل لمجموعة فولكس فاجن في الربع الرابع إلى رقم قياسي جديد بلغ 205,800 وحدة (بزيادة 29 % على أساس سنوي)، وهو أيضًا 9.3% من الحجم الإجمالي.

 

باعت مجموعة فولكس فاجن في عام 2022 رقماً قياسياً بلغ حوالي 572،100 سيارة كهربائية بالكامل حول العالم (26٪ أكثر مما كانت عليه في عام 2021 452,839).

 

يمثل هذا حوالي 6.9 % من جميع المركبات المباعة خلال الفترة (مقارنة بـ 5.1 في المائة في عام 2021 و 2.5 في المائة في عام 2020).

 

في عام 2023 ترغب المجموعة في زيادة حصة السيارات الكهربائية BEVإلى حوالي 11%، وهو ما يعني على الأرجح 900 الف الى مليون سيارة.

 

الهدف متوسط المدى هو حصة حوالي 20% بحلول عام 2025 ، ونحو نصف الحجم الإجمالي بحلول عام 2030.

 

مبيعات مجموعة فولكس فاجن الكهربائية حسب الأسواق

تظل أوروبا أكبر سوق للمركبات الكهربائية لمجموعة فولكس فاجن، وهي أيضًا أكبر لاعب في قطاع السيارات الكهربائية والأمنية الأوروبية.

 

وفقًا للشركة، حسنت مجموعة فولكس فاجن موقعها في الولايات المتحدة إلى المرتبة الرابعة. غير معروف المكانة في الصين، لكنها السوق الأسرع نموًا للمجموعة، على الأقل بالنسبة للسيارات الكهربائية.

 

المبيعات في الربع الأول - الربع الرابع 2022:

أوروبا: 352,000 (بزيادة قدرها 13.4٪)

الولايات المتحدة: 44,200 (بزيادة قدرها 18.8٪)

الصين: 155,700 (بزيادة 68.2٪)

بقية العالم: 20,200 (بزيادة قدرها 59.2٪)

الإجمالي: 572,100 (بزيادة قدرها 26.3٪ على أساس سنوي)

فولكس فاجن مبيعات الكهربائية BEV السيارات الكهربائية

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