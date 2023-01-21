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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما كمية الحليب الصحية التي يجب استهلاكها في اليوم للأطفال والبالغين؟

فوائد الحليب
فوائد الحليب

يحتوي الحليب على عناصر غذائية مثل الكالسيوم والمعادن وفيتامين ب 12 وفيتامين د والبروتين والبوتاسيوم والفوسفور بوفرة، وهي مفيدة لعلاج ضعف العظام والأرق والسكري وأمراض القلب وصحة الأسنان، لكن كشفت دراسة عن الضرر الذي يسببه شرب كميات كبيرة من الحليب.
 

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ما هي كمية الحليب التي يجب استهلاكها في اليوم؟


وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب أن يشرب الأطفال 2-3 أكواب (400-500 جرام) من الحليب يوميًا للحصول على ما يكفي من الكالسيوم. بينما يمكن للبالغين تناول كوبين من الحليب يوميًا.


 اللبن الزائد يفسد المناعة
الأشخاص الذين لديهم حساسية من منتجات الألبان ، يعمل الحليب كسم. إلى جانب ذلك ، فإن زيادة كمية اللاكتوز في الجسم يمكن أن تؤثر على القدرة على محاربة الأمراض.


 
تناول هذا الطعام مع الحليب للحصول على الكالسيوم وفيتامين د
تأكد من تضمين أطعمة مثل البانير واللبن الرائب والخضراوات وفول الصويا والتين والبروكلي والبرتقال مع الحليب للحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د.

 
من لديه أفضل حليب؟


يعتبر حليب البقر صحيًا للاستهلاك اليومي. ولكن نظرًا لوجود نسبة عالية من البروتين والدهون ، يجب على الأشخاص النحيفين تناول حليب الجاموس.

في أي وقت من المفيد شرب الحليب؟


شرب الحليب في الليل مفيد. تناول الحليب قبل النوم يؤدي إلى نوم جيد. إلى جانب ذلك ، يتم تنظيف المعدة جيدًا في الصباح.

هل يمكنني شرب الحليب الخام؟


وفقًا للعلماء ، يزيد الحليب الخام من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي. لهذا يجب تناوله فقط بعد غليان الحليب بشكل صحيح.

ماذا يحدث إذا شربت الحليب على معدة فارغة؟


إذا كان جهازك الهضمي قويًا ، يمكنك شرب الحليب على معدة فارغة. يجعلك تشعر بالنشاط والامتلاء طوال اليوم.

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