وزير الري يتابع مشروعات الحماية من أخطار السيول والتعامل مع موسم الأمطار

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية المختلفة، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

وصرح سويلم بأنه ونظراً لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كإحدى النتائج السلبية للتغيرات المناخية، فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه.

وأضاف أن مشروعات الحماية من أخطار السيول تهدف لتوفير الحماية للمواطنين، وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الاتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفي بما يضمن استدامة مصدر المياه.

وأوضح أنه وإيمانا من الوزارة بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، فإنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى شبه جزيرة سيناء، حيث انتهت أعمال حماية وادى الجرافى بمركز نخل بشمال سيناء من أخطار السيول بتكلفة 32 مليون جنيه، ونهو تنفيذ عملية إنشاء 10 خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بمركز نخل بتكلفة تتجاوز 2 مليون جنيه، ونهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه، ونهو تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة 15 مليون جنيه، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل إلى 19 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 91 ، وتنفيذ عملية إنشاء 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة 132 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 25%.

وفى محافظة البحر الأحمر، تم نهو عملية إنشاء 2 بحيرة صناعية ب 1 وب 3 وحاجز ترابى خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة بتكلفة تصل إلى 214 مليون جنيه، والعمل على تنفيذ عملية حماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب بتكلفة 140 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 58%.

وفى محافظة مطروح، يجرى العمل على تنفيذ عملية إنشاء سد وادى أبو أسماعيل (وادى الشقوق) والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول، وهى عبارة عن إنشاء سد ركامى بارتفاع 6 أمتار وعرض 54 مترا من أسفل و5 أمتار من أعلى، وذلك بتكلفة 11 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تصل إلى 85%، كما تم نهو إنشاء 100 بئر نشو (رومانى) بسعة (150 - 200 متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم فى تحديد مواقع هذه الآبار وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة.

وفيما يخص مشروعات الحماية بمحافظات الصعيد، أوضح سويلم أنه تم نهو عملية حماية قرى زاوية الجدامى بمركز مغاغة بمحافظة المنيا بتكلفة 32 مليون جنيه، وعملية حماية وادي عبادي 3 ب بمحافظة أسوان بتكلفة 15 مليون جنيه، وأوشكت عملية حماية وادى سنور على الانتهاء بتكلفة 388 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 97%، والتي تتضمن إنشاء 8 بحيرات و8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور وتدبيش قاع مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف.

كما يجرى تنفيذ عملية إنشاء 4 بحيرات و3 حواجز ترابية بمخر سيل اطفيح بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة بتكلفة 67 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 87%، وعملية إنشاء 4 بحيرات و4 حواجز ترابية و1 حوض تهدئة بمخر سيل الديسمي بمدينة الصف بمحافظة الجيزة بتكلفة 101 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 86%، وعملية إنشاء 4 بحيرات و4 حواجز ترابية و1 سد ركامى بمخر سيل الكريمات بمنطقة الكريمات بمحافظة الجيزة بتكلفة 26 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 80%، وعملية إنشاء 3 بحيرات و2 حاجز ترابى بمخر سيل الودى بمنطقة الودى بمحافظة الجيزة بتكلفة 105 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 59%، وعملية إنشاء 3 بحيرات و3 حواجز ترابية و1 حوض تهدئة بمخر سيل المنشى بمنطقة المنشى بمحافظة الجيزة بتكلفة 109 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 75%، وعملية إنشاء 2 سد و1 حاجز توجيه وتأهيل، وتدعيم البرابخ القائمة بوادى الجبو بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة بتكلفة 49 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 44% ، وعملية حماية وادى القصب بـ2 سد ركامى، وتدعيم 5 سدود ركاميه قائمة بمحافظة سوهاج بتكلفة 49 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 70 ، وعملية حمايه عزبة الشيخ سعيد بـ1 سد ركامى و1 حاجز توجيه وقناة تصريف بتكلفة 7 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 15%، وعملية حمايه دير الأمير تادرس بـ2 سد ركامى و1 سد ترابى بمحافظة أسيوط بتكلفة 15 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 86%.

وذكر وزير الري الدكتور سويلم أنه إلى جانب هذه الإجراءات بعيد المدى والمتمثلة فى تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول، تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على 117 مخر سيل والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها، الأمر الذى يؤدى لارتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

تابع: “كما تمتلك وزارة الموارد المائية والري مركزا للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالإضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية”.

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