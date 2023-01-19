وقف سير محاكمة مرتضى منصور في سب مجلس الأهلي

أوقفت محكمة القاهرة الاقتصادية ، اليوم الخميس، سير محاكمة مرتضى منصور في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على فيس بوك، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، والكابتن أحمد شوبير.

سب وقذف ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة

وكانت المحكمة الاقتصادية، أجلت، جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ومحمد سراج الدين عضو المجلس، والمحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، لجلسة اليوم 5 يناير للاطلاع.

وكشف أمر الإحالة نيابة الشؤون الاقتصادية، في القضية رقم ٢٨٦٣ لسنة ٢٠٢٢، ضد مرتضى أحمد محمد منصور أبو العلا، لأنه في يونيو 2020، بدائرة قسم شرطة العجوزة، قذف المجني عليهم (محمود الخطيب - محمد سراج الدين - محمد أحمد مرجان - أحمد شوبير - محمد عثمان) علنًا، بأن تداخل تليفونيًّا ببرنامج "زملكاوي" الذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية، والمتاح للجميع متابعتها، وأسند إليهم أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهم عند أهل وطنهم، ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على قناة الزمالك في موقع "يوتيوب" وحساب "فيسبوك" المسمى "مرتضى منصور" والمتاح للجميع الاطلاع على محتواهما.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سب المجني عليهم، علنًا بأن تداخل تليفونيًّا ببرنامج زملكاوي والذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية والمتاح لمكافحة متابعتها ووجه إليهم عبارات تتضمن حدثًا لاعتبارهم ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على القناة والحساب المبينين بوصف الاتهام السابق.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم نشر بسوء قصد علنًا أخبارًا وشائعات كاذبة نسبها للمجني عليهم سالفي الذكر، مما أدى لحدوث تراشق بين جمهوري النادي الأهلي ونادي الزمالك وكان شأن ذلك إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.