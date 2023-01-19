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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع الأخضر عالميا.. الدولار يسجل أدنى مستوى منذ يونيو الماضي| تفاصيل

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

استمر الدولار الأمريكي بتعميق خسائره خلال تعاملات اليوم، الخميس، حيث حافظ على تداوله قرب أدنى مستوياته منذ يونيو الماضي، بعد صدور بعض البيانات الاقتصادية السلبية بأمريكا.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.20% ليسجل 102.208 نقطة.

أما عن تحركاته أمام العملات، ارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.24% مسجلا 1.0820 دولارا، بعدما ارتفع أمس لأعلى مستوياته أمام العملة الأمريكية منذ أبريل الماضي.

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وفي نفس الوقت، استقر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار عند مستوى 1.2349 دولارا، بعدما صعد أمس لأعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر، قبل موجة خسائره الأخيرة.

وأمام الين الياباني، تراجع الدولار بنسبة 0.28% إلى مستوى 128.54 ين، ليمحو بذلك الين خسائر الجلسة السابقة مقابل الدولار، والتي تكبدها عقب صدور قرار الفائدة لبنك اليابان.

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