شرطة السياحة تضبط شركة تمارس النشاط دون ترخيص بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة الشركات السياحية والوقوف على مدى التزامها بالتراخيص والضوابط المقررة من الجهات المعنية.

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء حسام حسن عبد الحليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط موظفة بإحدى الشركات "بدون ترخيص" كائنة بمحافظة البحيرة لقيامها بمزاولة النشاط السياحي "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

وأمكن ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك ( 2 دفتر إيصال استلام نقدية – دفتر بيانات للرحلات باسم الشركة المشار إليها –6 صور لعرض برامج رحلات داخل البلاد – عروض لرحلات خارج البلاد – مجموعة من الكروت الدعائية باسم الشركة – 3 جوازات سفر لبعض المواطنين) وبمواجهتها أقرت بمزاولتها النشاط السياحي "بدون ترخيص".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.