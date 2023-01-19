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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في مصر الآن.. عيار 21 يسجل 1,770 جنيها للجرام

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، لإتمام عمليات البيع أو الشراء في ظل عدم استقرار الأسعار، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، نشرة أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية، اليوم الموافق الخميس 19-1-2023، للمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية الراغبين في معرفة سعر المعدن الأصفر، والمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب

وجاءت  أسعار الذهب في حالات الشراء والبيع، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، بتفاوت ملحوظ كالتالي:-

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انخفاض سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,989 شراء 2,023 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,823 شراء 1,854 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,740 شراء 1,770 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,491 شراء 1,517 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,160 شراء 1,180 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 994 شراء 1,011 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر  

الاونصة بيع 61,845 شراء 62,911 جنيها
الجنيه الذهب بيع 13,920 شراء 14,160 جنيها
الكيلو بيع 1,988,571 شراء 2,022,857 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

 

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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