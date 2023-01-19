متعمليش اللوك ده تاني.. الجمهور يهاجم أصالة بسبب هذه الإطلالة

تعرضت الفنانة أصالة إلى انتقادات حادة بعد إطلالتها الأخيرة فى برنامج سعودي إيدول والتى تشارك فى لجنة تحكيمه بجانب ماجد المهندس وأحلام وأصيل أبو بكر.

وانتقد عدد كبير من جمهور اصالة اللوك الأخير التى ظهرت به مؤكدين على أنها لوك من السبعينات ، مشيرين أنها لم توفق فى الظهور خلال هذه الحلقة.



وجائت معظم التعليقات سلبية وكان من بينها تعليق أحد جمهورها قائلا: أصولة إيش ها التسريحة، فيما قال أخر: ما حبيت التسريحة على اللبس

وكان لإحدي معجباتها تعليق قاسي حيث كتبت قائلة: اللى منسق لها اللوك مو صاحي خليها تقطع علاقتها بيه.





أبنة أصالة يزورها فى الكواليس

وحرص خالد الدهبي ابنة أصالة على زيارة والدته فى كواليس تصوير الحلقة الأخيرة وقام بالتقاط العديد من الصور التذكارية معها، ومن المفترض أن يقيم معها فى السعودية خلال هذه الفترة إلى أن تنتهى فترة إجازته.



تفاصيل حفل أصالة فى دبي



تستعد الفنانةأصالة إحياء حفلا غنائيا يوم 11 فبراير المقبل بدبى , وروجت للحفل عبر حسابها بتطبيق انستجرام .

وكتبت أصالة :" بدبي بعاصمة السعادة والفرح أنتوا وأنا رح نلتقى بموعد حنرتب فيه جوا الروح ونطبطب على قلوبنا الحلوه بأغاني اخترت لكم ياها بعنايه قديم وجديد أنا كتير بحبهم وأنتوا بعتقد متلي كتير . لوقت نلتقى فيكم تقترحوا لي شو في غنيه بتحبوا غنيها؟ اشتقت لدبي ..وبكل الشوق رح لاقیکم".

كليب سيد الغرام لأصالة

وحقق كليب سيد الغرام لـ الفنانة أصالة نصري، والفنانة أسماء لمنور، 10 ملايين و233 ألف مشاهدة بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يويتوب، في 23 ديسمبر الماضي. كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين، وتقول كلمات الأغنية:

كون جات عليا ننسا ونرتاح

ونقول باراكا لعمر الي راح

شكون يبغي قلبو يعيش فجراح

كداب الي قال الحب كلو فراح

شايلاه اسيد لغرام

اش بغيتي فينا

واش حلال ولا حرام

ايلا حبينا

ما حيلتي لحبيب غيابو طول

ولا قلبي الي فالشوق تهول

ما عندي غي الله عليه نعول

كان عليا قبل ما نحب نسول

شايلاه اسيد لغرام

اش بغيتي فينا

واش حلال ولا حرام

ايلا حبينا

عنداك تنساي يا عيوني

را الحب دمعة

كاع الي مشا فطريقو

يشعل الشمعة

لياليه طويلة