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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا بيلتا 2023 في مصر بعد زيادة وصلت لـ35 ألف جنيه|تفاصيل

تويوتا بيلتا 2023
تويوتا بيلتا 2023

ارتفعت للمرة الثانية خلال شهر يناير الجاري أسعار طرازات شركة تويوتا اليابانية، ومنها السيارة "بيلتا" موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث شهدت هذه النسخة زيادة سعرية تتراوح بين 30 ألف وحتى 35 ألف جنيه.

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تويوتا بيلتا 2023

وفي هذا الإطار يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بعد زيادات شهر يناير

 

الأسعار الجديد للسيارة تويوتا بيلتا 2023 بعد الزيادات الرسمية 

 

الفئة الأولى ACTIVE موديل 2023 بقيمة قدرها  490 ألف جنيه بدلاً من 460 ألف جنيه.

الفئة الثانية SMART موديل 2023 بقيمة قدرها 545 ألف جنيه بدلاً من 510 آلاف جنيه.

تويوتا بيلتا 2023

تظهر السيارة تويوتا بيلتا 2023 بمصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم، بالإضافة إلى شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية كهربائية التحكم، مع قفل مركزي، وزجاج كهربائي للأربعة نوافذ.

تويوتا بيلتا 2023

وحصلت السيارة تويوتا بيلتا 2023 على مكيف للهواء، وعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات بتقنية الدفع الامامي، بالإضافة إلى وجود مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، و نظام إيموبليزر ضد السرقة.

تويوتا بيلتا 2023

وتستمد السيارة تويوتا بيلتا 2023 القوة من محرك 1500 سي سي، يمكنه أن يجعل السيارة تتسارع من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 12 ثانية، حيث يتمكن من ضخ 103 حصانا، وعزم دوران 138 نيوتن/متر.

تويوتا بيلتا 2023
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