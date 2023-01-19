الأزهر: تصعيد 35845 متسابقا للمرحلة الثانية من مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس؛ نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة شيخ الأزهر لحفظ وتجويد القرآن الكريم للعام ١٤٤٤هـ /٢٠٢٢م -٢٠٢٣.

مسابقة شيخ الأزهر لحفظ وتجويد القرآن

وبلغ عدد المصعدين إلى المرحلة الثانية 59495 مُتسابقًا، حيث حصل هؤلاء المتسابقون على ٨٠ % فأكثر من الدرجة الكلية، كما تم تصعيد 35845 متسابقًا من مكاتب التحفيظ، بينما تم تصعيد 23084 متسابقًا من المعاهد الأزهرية، و566 متسابقًا من الرواق الأزهري، على أن تقام المرحلة الثانية من التصفيات بداية من ٢٥ فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري في مختلف المحافظات.

مئذنة الأزهر

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، رئيس لجنة التحكيم، أن موضوع هذه المسابقة هو مصر، والتي عرفت على مدار تاريخها على أنها أن البلاد وغوث العباد، فمخطئ من يقول إن مصر قد ذكرت في القرآن خمس مرات فقط، فهذا بالاسم فقط، وأما الأحداث فهي تملأ القرآن، فقصص أنبياء الله كموسى ويوسف وعيسى وإدريس عليهم السلام، قد جرت على أرض مصر، فكانت مصر لكل هذا جديرة أن يُحتفى بها، مضيفا أن لجنة تحكيم المسابقة قد بذلت جهدا كبيرا ووضعت معاييرا معتمدة في منح الدرجات، لضمان النزاهة والعدالة بين جميع المتسابقين.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة، أن الشعر هو الذي حفظ اللغة العربية وهو الذي ضمن تناقل الأخلاق العربية والإسلامية عبر الأجيال وإلى يومنا هذا عبر حلقات التاريخ المختلفة، مؤكدًا أن مسابقة "مئذنة الأزهر"، هي مجال لتنافس الشعراء من كل دول العالم وتقديم أفضل ما عندهم، وأن تلك المسابقة ارتبطت باسم مؤسسة الأزهر الشريف، تلك القلعة الحصينة التي حفظة اللغة العربية وهويتها الإسلامية عبر التاريخ.

وجاء ترتيب الفائزين بمسابقة "مئذنة الأزهر" كالتالي:

- المركز الأول: أحمد السيد فخر الدين حسنين، وحصل على المركز الثاني أحمد السيد عبد الله عثمان، بينما حصل الحسن عبد الشافي محمد أحمد على المركز الثالث، وحل في المركز الرابع محمد منصور أبو الوفا، وجاء في المركز الخامس علاء عبد العليم محمد شكر.