عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجنيه قيمته هترتفع بعد قرار المركزي الروسي..شعبة المواد الغذائية توضح

سعر الدولار
سعر الدولار

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن البنك المركزي الروسي اعتمد الجنيه المصري، ضمن قوائم العملات الرسمية التى يتعامل بها الاقتصاد الروسي، وأنه بهذا القرار يحقق مكاسب مشترك بين الطرفين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أنه بهذا القرار سيكون له إيجابية على الجنيه، ويقلل الضغط على الدولار المصري.

ولفت إلى أن مصر تستورد من روسيا القمح و الزيت، و الحبوب، و السيارات و المعدات، وأشياء كثيرة، وبهذا القرار سيتم شراء تلك الأشياء من روسيا بالجنيه، وسينتج عنه قوة للجنيه.


 

حازم المنوفى روسيا الغرف التجارية حوار الخميس الاقتصاد الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

بسبب الزمالك .. قرار عاجل من الخطيب تجاه صفقة المهاجم البرازيلي

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

مات صغير .. إليك أعراض مرض اليوتيوبر الكوميدي عزيز الأحمد

ترشيحاتنا

نورهان ضربت أمها بالشاكوش مرتين..عشيق فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل مثيرة في اعترافاته

باريس سان جيرمان بطلًا لكأس موسم الرياض على حساب نجوم الهلال والنصر

رسالة الغفران| تعليق ساخر من جمال شعبان على بوست فنانة مصرية لهذا السبب

بيراميدز يفوز على فاركو ويخطف المركز الثالث من الزمالك بالدوري

منعطف خطير.. البيت الأبيض يرفض مناقشة شروط رفع سقف الدين مع الكونجرس

أشهر كوميدي في السعودية|وفاة عزيز القزم تتصدر السوشيال ميديا..من هو وقيمة ثروته ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر كوميدي في السعودية|وفاة عزيز القزم تتصدر السوشيال ميديا..من هو وقيمة ثروته ؟

يشبه مريلة المدرسة.. سعر فستان أصالة يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

معاناة كبيرة مع المرض.. شاهد أجمل صور الكوميدي عزيز القزم بعد وفاته

ملامح غريبة من جديد.. هيفاء وهبي تثير الجدل فى أحدث ظهور| شاهد

فيديو

80 طفلا يموتون يوميا بسببها.. سحب حقنة مزيفة تعطى للحوامل باليمن

مأساة ومحنة فظيعة.. بوتين يكشف لأول مرة معاناة عائلته في حصار ليننجراد "فيديوجراف"

ازاي تجيب كارت العيش الجديد وطريقة استخدامه والأسعار..فيديو

الخميس الأسود في فرنسا.. إضرابات واسعة بقطاعات النقل والطيران والتعليم والطاقة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ