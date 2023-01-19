الجنيه قيمته هترتفع بعد قرار المركزي الروسي..شعبة المواد الغذائية توضح

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن البنك المركزي الروسي اعتمد الجنيه المصري، ضمن قوائم العملات الرسمية التى يتعامل بها الاقتصاد الروسي، وأنه بهذا القرار يحقق مكاسب مشترك بين الطرفين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أنه بهذا القرار سيكون له إيجابية على الجنيه، ويقلل الضغط على الدولار المصري.

ولفت إلى أن مصر تستورد من روسيا القمح و الزيت، و الحبوب، و السيارات و المعدات، وأشياء كثيرة، وبهذا القرار سيتم شراء تلك الأشياء من روسيا بالجنيه، وسينتج عنه قوة للجنيه.



