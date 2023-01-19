قضايا حجب سلع وتهريب للسوق السوداء .. الداخلية تحارب مافيا التموين وتضبط 1326 قضية خلال 24 ساعة

الداخلية تحبط محاولات لحجب 5 أطنان أرز عن الأسواق

ضبط 41 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

ضبط قضايا استيلاء على سلع تموينية بمضبوطات 7 أطنان

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط (1326) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (9) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (5٬930 طن أرز أبيض "عينى") و(24) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (5٬938 طن أرز أبيض "عينى") و(55) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (185٬410طن أرز شعير "مستندى") ، ضبط قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (3 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، ضبط قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (3 طن أعلاف حيوانية "عينى")، ضبط (12) قضية غش "أعلاف - أسمدة زراعية" مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام بمضبوطات بلغت (41٬745 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 33٬300 طن أسمدة زراعية "عينى" – 51 عبوة مبيدات زراعية) ، وكذا (7) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (29٬710 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 1٬500 طن دقيق أبيض "عينى")، وكذا ضبط (469) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (3٬200 طن دقيق أبيض "عينى" – 1٬270 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 2100 عبوة عصائر -بسكويت - 1958 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (397) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن ( 5 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 188 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 147 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 57 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (15٬300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى")، وكذا ضبط (24) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (7٬624 طن سكر – مكرونة – أرز تموينى - 19060 لتر مواد بترولية "عينى" - 259734 لتر مواد بترولية "مستندى" - 5٬900 طن "أسمدة زراعية مدعمة "عينى").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (255٬882 طن "مستندى – عينى") أبرزها (15٬300 طن دقيق بلدى "مستندى" - 4٬700 طن دقيق أبيض "عينى" – 11٬868 طن أرز أبيض "عينى" – 185٬410 طن أرز شعير "مستندى" – 38,604 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 2100 عبوة "عصائر- بسكويت" - 19060 لتر مواد بترولية "عينى" - 259734 لتر مواد بترولية "مستندى" - 1958 عبوة سجائر – 51 عبوة مبيدات زراعية - 47٬745 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 33٬300 طن أسمدة زراعية "عينى" – 5,900 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى") .

كان أبرزها ضبط (مالك مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف "بدون ترخيص" .. بمحافظة سوهاج) .. وبحوزته كمية قدرها (13٬8 طن " سكر حر" ) ، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى الى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (قائد السيارة ، حال سيره بنطاق محافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (10 طن "سكر حر" ) ، بدون مستندات معبأة داخل عبوات تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى .. بمحافظة الجيزة) .. لتصرفه فى كمية قدرها (9,8 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (المدير المسئول عن مركز لتعبئة السكر الحر - بمحافظة بنى سويف) .. وبحوزته كمية قدرها (3 طن "سكر حر" ) بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة).



ونجحت الحملات فى ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى - بمحافظة الدقهلية) .. لتجميعه كمية قدرها (3٬3 طن "سكر - مكرونة - زيت" تموينية مدعمة مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية ) قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، ضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" - بمحافظة المنوفية) .. وبحوزته كمية قدرها (3 طن "اعلاف حيوانية") وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (55) قضية بمضبوطات بلغت (185٬410 طن أرز شعير "مستندى").



وفى إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمى فقد إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديريتى أمن "دمياط والسويس" بحملة "نوعية مكانية" على محطات تموين السيارات.. أسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا بإجمالى مضبوطات (17900) لتر (سولار - بنزين "عينى") ، (259734) لتر (سولار - بنزين "مستندى").



كما تم ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - بمحافظة الشرقية).. وبحوزته كمية قدرها (11٬250 طن "لحوم مجمدة مستوردة") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - بمحافظة الشرقية).. وبحوزته كمية قدرها (5٬550 طن "لحوم مجمدة مستوردة - مقطعات دواجن" ) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .



كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (54) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (11717 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.