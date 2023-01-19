انخفاض الدولار فى هذه الحالة.. متخصص يزف خبرًا سارًا بشأن الاقتصاد

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية و الاقتصادية، أن البنك المركزى الروسى يعتمد الجنيه المصرى فى قائمة العملات الرسمية، وأنه بهذا القرار يحق لـ مصر وروسيا تبادل السلع بالجنيع المصري.

وأضاف عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أنه بعد هذا القرار لن يكون هناك ضغط على الدولار، وهناك ثلاث فوائد، هي:" يخفف الطلب على الدولار، ويزود العلاقات بين مصر و رسيا، و سينتج عن هذا القرار زيادة السياحة الروسيا".

وكشف أن السياحة الروسية كانت تمثل 27% من إجمالى السياحة التى تأتى مصر، وأن إجمالة عدد السياح الروس التى كانت تأتى لمصر 3ملايين سائح".

انخفاض سعر الدولار

ولفت إلى أن السائح الذى سيأتى من روسيا لمصر سيتعامل بالروبل الروسي، وأن هذا سيقلل الضغط على الدولار وسينخفض سعر الدولار".

وأشار إلى أن مصر من الممكن ترفع حجم التبادل التجاري و الاقتصادي مع روسيا، لآن التعامل سيكون بالجنيه، وأن هذا الأمر سعود بالنفع أيضًا على روسيا بعد الإجراءات الأخيرة ضدها".