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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني وشيبة وشاكوش يحيون حفلا ضخما في استاد الهوكي

تامر حسني
تامر حسني

أحيا النجوم تامر حسني وأحمد شيبة، وحسن شاكوش حفلا غنائيا ضخما في ستاد الهوكي بمدينة نصر لصالح احدي الشركات وسط حضور عدد كبير من عشاقهم ومحبيهم الذين توافدو علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم كل من النجوم باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي شاركهم الغناء والرقص.

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والحفل نظمه أشرف هريدي والإضاءة لطارق صبري الذي أبهر جميع الحضور، كما قدم احمد عصام فقرة العاب نارية نالت اعجاب كل الحضور في جو ملئ بالبهجة والسعادة.

وكانت آخر أعمال تامر حسني فيلم "بحبك" الذي تم طرحه بالسينمات منذ عدة أشهر وحقق من خلاله نجاحا كبيرا وايرادات قياسية كعادته في كل أفلامه، كما يعكف تامر حاليا علي التحضير لفيلم جديد يحمل عنوان "تاج" ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة، وعلي الأرجح سيتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

تامر حسني شيبة ستاد الهوكي بحبك اعمال تامر حسني

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