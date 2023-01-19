عيدناه 60 مرة.. تامر حسني يكشف كواليس جديدة لفيلمه "البدلة"

شارك الفنان تامر حسني، كواليس تصوير فيلم “البدلة” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “حلاوة المشهد ده اننا عيدناه ٦٠ مرة عشان ماجد كان بيضحك بجد وبصوت عالي في كل مرة ودي المرة الوحيدة اللي ضحك فيها وعرف يداري”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول أكرم- "تامر حسني"- الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة؛ ما يتسبب في وقوعه بأزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين، فتقع له العديد من المفارقات.



فيلم "البدلة" بطولة تامر حسنى وأكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد العدل "ماندو العدل".

https://www.instagram.com/reel/CnkgVzdgseA/?igshid=YmMyMTA2M2Y=