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رئيس التحرير
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التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة موقع صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن إعلان وزارة التموين لوظائف شاغرة جديدة، حيث أعلنت عن وجود  فرصة عمل جديدة في الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

و توافر ثلاث وظائف  بوزارة التموين بكوادر وظيفية مختلف، الأولى فى محافظة الشرقية  داخل مقر الشركة القابضة للصوامع بالمحافظة.

ومن الشروط التي أعلنتها الشركة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في التخصصات المطلوبة بوظيفة مهندس ميكانيكا، أنه يجب أن يكون حاصل علي مؤهل دراسي هندسة ميكانيكية، ومتاح التقديم عليها لأبناء مركز أبو حماد.

لمتابعة المزيد من التفاصيل، يرجى متابعة الفيديو التالي: 

شروق عادل وزارة التموين وظائف شاغرة الشركة القابضة للصوامع والتخزين هندسة ميكانيكية

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