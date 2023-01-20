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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 15 جنيها.. طريقة عمل البانيه الكداب بأقل التكاليف

صدى البلد

يعد البانيه من الأكلات التي يعشقها الكثير والكبار والصغار ولكن بعد غلاء سعر البانيه يمكن ان تتعرفي علي   طريقة عمل البانيه الكداب بطرق مختلفة اولها  من الباذنجان ع إد الإيد والطعم لايقاوم  
طريقة التحضير
1/ قطعي الباذنجان إلى شرائح ورشي الملح على القطع ثمّ اعصريها جيداً.
٢/ غمّسي قطع الباذنجان بالبيض ومن ثمّ بالدقيق.
في قدر، حمّي الزيت جيداً واقلي قطع الباذنجان.طلعيى
القطع من الزيت ثمّ ضعيها على مناديل ورقيّة.
ضعيها في طبق للتقديم واعصري عليها الليمون . 

 

٢_ طريقة عمل البانيه الكداب بالبطاطس 
المقادير 


كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة
كوب ترمس منقوع ومسلوق  ويفرم 
بهارات فراخ ومرقة دجاج رشة كركوم
ملح بيض وبقسماط
يحضر طبق ويوضع فيها البطاطس والترمس والبهارات ويقلب جيدا ويترك قليل في الثلاجة ثمتقرص العجينة علي هيئه بانية الجاهز ثم يوضع في البقسماط ثم البيض المتبل ثم في البقسماط ويضغط عليها جيدا ثم توضع في الفريزر لحين الاستخدام تقلي في زيت غزير

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