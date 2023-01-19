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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المصري للفكر والدراسات: السوشيال ميديا ساعدت على التنمر وتغذي العنصرية

صدى البلد

أكدت الدكتورة عزة هاشم، الخبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الأمم المتحدة خاطبت مؤسسي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الخطابات العنصرية عبر تلك المنصات، مشيرة إلى أن المنصات المنتشرة على مواقع السوشيال ميديا تساعد على الانتحار والتنمر.

 

وأضافت الدكتورة عزة هاشم، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التخفي خلف مواقع التواصل الاجتماعي يجعلك تبث السموم بدون أي مخاوف، مؤكدًا أن السوشيال ميديا تغذي العنصرية وخطاب الكراهية، ويجب السيطرة على هذه المنصات.

 

وأوضحت الدكتورة عزة هاشم، أن الحسابات المزيفة لها تأثير كبير، مؤكدة أن الصدفة الآن تخلق المشاهير والرموز، منوهة بأن بسبب الكراهية حذفت شركة "تويتر" مليون و100 ألف تغريدة خلال 3 شهور.

الأمم المتحدة إبراهيم عيسى القاهرة والناس حديث القاهرة التواصل الاجتماعي

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