بعد تصريحات مرتضى منصور ضده.. شبانة: فتوح يمر بحالة نفسية صعبة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك اطمئنانا داخل معسكر النادي الأهلي، بعد الفوز الأخير على سموحة والصعود لنهائي الكأس، فيما يسود القلق والتوتر داخل معسكر نادي الزمالك قبل لقاء القمة بعد الأزمات العديدة والنتائج السيئة للفريق الأبيض.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC الفضائية: "الكلام عن صفقات الزمالك هدفها إخفاء الأزمات، ومنها مشكلة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، والذي يشعر بالظلم الشديد، بعد الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا، وهناك لاعبون يشعرون بالقهر".

وأضاف: "كنت مستغربا من الحديث الذي خرج حول قيام البعض بالإدلاء بتصريحات بأنه سيقاضي كل من اتهم فتوح بأنه "يتناول المخدرات"، فمن الذي خرج بتلك التصريحات في البداية؟!، فالأهلي لم يكن طرفًا في الأمر مطلقًا، فتوح يعيش في أزمة نفسية كبيرة، واللاعب منعزل عن الفريق ومشاركته في لقاء القمة ستكون صعبة".

وتابع: "الجبهة اليسرى كانت لها فاعلية كبيرة في وجود فتوح وإمام عاشور وزيزو وشلبي، وتم هدمها بعد التصريحات الأخيرة، وفجأة يتحول البعض ويقول أن الإعلام هو سبب أزمة أحمد فتوح، فعلى الزمالك مقاضاة نفسه أولا لأنهم من خرجوا بتلك التصريحات ضد فتوح في البداية".

وأكمل: "هل يستطيع الزمالك تجاوز أزماته الأخيرة، وتحقيق الفوز على الأهلي؟!، إذا حدث سيكون الزمالك حقق انتصارا تاريخيا، وجمهور الأبيض مطالب بالوقوف خلف ناديهم بغض النظر عن نتيجة المباراة المقبلة أمام الأهلي، الجمهور عليه واجب بمساندة وتدعيم لاعبيه والجهاز الفني وإدارة النادي أيًا كانت نتيجة يوم السبت".