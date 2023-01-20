صحف الكويت .. روسيا تقلص إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وعباس يطالب أمريكا بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات إسرائيل

السيسي: أزمة الدولار في مصر تحسنت للأفضل

فرنسا وإسبانيا توقّعان معاهدة صداقة وتعاون

عباس يطالب أمريكا بالتدخل الفوري.. قبل فوات الأوان

السعودية: إقامة دولة فلسطينية شرط التطبيع مع إسرائيل

سوليفان: لن نسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي

واشنطن تعلن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة الت تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن أزمة الدولار التي شهدتها الدولة خلال الشهور الماضية ‏تحسنت للأفضل، مضيفًا أنه "كانت لدينا مشكلة كبيرة في الدولار الأمريكي خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر الماضية، ولكنها تحسنت، وقد أنهينا جزءا كبيرا من مسألة السلع في الموانئ المصرية".

وشدد الرئيس المصري في كلمته على أن بلوغ حجم الصادرات المصرية أكثر من 40 مليار دولار "غير كاف"، مؤكدًا أن الشعب المصري سبق له أن مر خلال تاريخه بأزمات مماثلة للأزمة الراهنة، وأنه استطاع أن يتجاوزها بصبره وعزيمته وفهمه، لافتًا إلى أن الأمور ستتحسن كثيرا عندما يتساوى دخل الدولة المصرية من الدولار ومصروفها منه.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب الإدارة الأمريكية بالتدخل "قبل فوات الأوان" لوقف إجراءات حكومة إسرائيل "التي تدمر ما تبقى من فرص السلام والاستقرار".

جاء ذلك لدى استقباله في رام الله، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في أول زيارة لمسئول أمريكي بارز للمنطقة منذ تشكيل الحكومة اليمينية في إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو.

وقالت "الجريدة" إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية، قبل أي مناقشات بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، مؤكداً أن واشنطن لا تزال الشريك الأمني الأكبر للرياض.

وفي مقابلة مع "بلومبرج" على هامش "منتدى دافواس" الاقتصادي بسويسرا، قال الأمير فيصل بن فرحان: "لقد قلنا باستمرار إنَّنا نعتقد أنَّ التطبيع مع إسرائيل هو أمر يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير".

دوليًا، ذكرت "الوطن" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، في برشلونة "معاهدة صداقة وتعاون"، تدفع العلاقة بين البلدين إلى أعلى مستوياتها، في وقت تشهد العلاقة بين باريس وبرلين توترًا.

وتنص المعاهدة الجديدة على "تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين على صعيد الهجرة، والدفاع والطاقة والشباب".

وقالت "القبس" إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الخميس، إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران أبداً بامتلاك النووي، فيما قال البيت الأبيض في بيان، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ناقش الحرب في أوكرانيا مع قادة الاحتلال خلال زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية.

وأفادت "الأنباء" بأن الولايات المتحدة أعلنت شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، تشمل خصوصاً مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة، لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز "أبرامز".

وتشمل الشريحة الجديدة 59 مركبة مصفحة من طراز برادلي، ستُضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا النوع كان قد تم التعهّد بها في 6 يناير، فضلاً عن 90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر، حسبما قال البنتاجون في بيان.

وقالت "الراي" إن شركة الطاقة الروسية "جازبروم" إنها ستشحن 25.1 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، الخميس، في خفض جديد لإمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي.