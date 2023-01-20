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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس أنيقة.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

مي سليم
مي سليم

حرصت الفنانة مي سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

 

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تألقت مي سليم في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بلوزة باللون الأحمر ذا أكمام طويلة و لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات مع بنطلون أسود مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت مي سليم حذاء انيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الرقيقة و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي سليم على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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