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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بإزالة آثار الحريق بمركز طب الأسرة بنقيطة

صورة من الحريق
صورة من الحريق

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة بمتابعة أعمال إخماد الحريق المذكور بالتنسيق والتعاون مع الحماية المدنية ومرفق الإسعاف.

 

و أوضحت رئيس مركز المنصورة أنه تبين نشوب الحريق في أورق الأشجار الموجودة بحوش الحديقة المذكورة امتد إلي عدد من الأشجار المتواجدة بها، وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي موقع الحادث وذلك بوجود مسئولي الوحدة المحلية وأفراد قوات الشرطة وتمت السيطرة علي الحريق تماما وذلك دون حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو وقوع أصابات وكانت الخسائر المادية عبارة  احتراق أشجار.

 

ووجه "مختار" لرئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة إزالة آثار ومخلفات الحريق ومتابعة أعمال نظافة الموقع بالكامل والتعامل مع الأشجار المحترقة حرصا علي المظهر الجمالي للمنطقة. 

 

وأشاد المحافظ  جهود رجال الحماية المدنية في التعامل الفوري مع الحريق والسيطرة عليه مؤكدا على ضرورة استمرار الاستعداد والجاهزية الجيدة للتعامل بنجاح مع أي أحداث طارئة.

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محافظ الدقهلية الحماية المدنية الدكتور أيمن مختار مدينة المنصورة رجال الحماية المدنية رئيس مركز ومدينة

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