الدين العام في إسبانيا يرتفع لـ 1.62 تريليون دولار.. تفاصيل

قال بنك إسبانيا المركزي إن الدين العام الإسباني بلغ 1.5 تريليون يورو نحو 1.62 تريليون دولار في نوفمبر من العام 2022.

وأضاف البنك في بيان ان ذلك يمثل ارتفاعا قدره 0.6% مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه و5.6% مقارنة بشهر نوفمبر من العام 2021.

وأوضح أن الدين العام الإسباني بلغ في نوفمبر الماضي 116 % من الناتج المحلي الإجمالي للبالد متجاوزا بشكل طفيف هدف الحكومة بخفضه إلى 115.2 % لعام 2022.

وتتوقع الحكومة الإسبانية انخفاضا تدريجيا في معدل الدين العام وصولا إلى 110.9% من الناتج المحلي للبلاد في العام 2024 و109.7% في العام 2025.

وتعتزم إسبانيا استثمار مليارات الدولارات للتحول إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والاكتفاء الذاتي منه ثم تصديره للجيران في أوروبا.

وعن الخطط الإسبانية قال أرتور جونزالو إيزبيري الرئيس التنفيذي لشركة "إينغاز" الإسبانية المشغلة لشبكة الغاز في مؤتمر بشأن الهيدروجين إنه تم التخطيط لاستثمارات بقيمة 3.5 مليار يورو (3.7 مليار دولار) وحوالي 1.2 مليار يورو لبناء خطوط أنابيب محلية وبناء منشأتين للتخزين.