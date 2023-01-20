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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة خروج قطار عن القضبان في باكستان بسبب عمل إرهابي.. فيديو

خروج قطار من باكستان
خروج قطار من باكستان

أُصيب أكثر من 15 شخصًا جراء خروج قطار ركاب عن مساره بسبب انفجار قنبلة في إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان اليوم الجمعة.


ووفقًا لما ذكره أغا سميع الله نائب مفتش الشرطة فإن جيش تحرير البلوخ، أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي أدى إلى إخراج 8 عربات عن مسارها بما في ذلك القاطرة.


وأضاف نائب مفتش الشرطة إن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات عبيرة في التعامل مع الحادث، نظرًا لوقوعه في منطقة جبلية.

ويستهدف جيش تحرير البلوخ الاستقلال التام لبلوخستان عن باكستان، وهي منطقة جبلية قاحلة تعد الأكبر من حيث المساحة في باكستان ولكنها الأصغر من حيث عدد السكان.


وتصب الجماعة الانفصالية تركيزها على قوات الأمن الباكستانية إلى جانب استهداف المصالح الصينية نظرا للتواجد الاقتصادي المتزايد للصين في المنطقة.

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