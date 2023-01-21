3 أسباب لـ سجود السهو.. الإفتاء توضح

متي يكون الإنسان بحاجة إلي سجود سهو .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر إن سجود السهو يكون له ثلاثة أسباب. أولها: الزيادة في الصلاة وهو عندما يقوم الإنسان بفعل زيادة في صلاته مثل ركن أو ركعة. فهنا يسجد الإنسان للسهو.. والأمر الثاني هو النقصان في الصلاة. وهو عندما يقوم الإنسان بنقص في صلاته مثل نسيانه التشهد الأول.

فهنا يسجد الإنسان سجدتين للسهو.. والأمر الثالث وهو الشك في عدد الركعات. وهو عندما يشك الإنسان هل هو في الركعة الثانية أم الثالثة. فيبني الإنسان في حال الشك علي الأقل وعليه أن يكمل علي هذا الأساس. ثم يسجد للسهو.

وسجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما الإنسان في آخر صلاته. وبعض الفقهاء قالوا إنه واجب ويلزم منه. والبعض قالوا إنه سنة. والبعض الآخر قال إن سجود السهو من الممكن أن يفعله المصلي قبل التسليم من الصلاة وبعضهم قال إنه بعد السلام.. والقواعد الفقهية تقول إنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.

كيفية سجود السهو وما يقال فيه ..يتساءل الكثيرون عن سجود السهو وكيفيته وما يقال حيث ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول “كيفية سجود السهو وما يقال فيه ”.

ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن سجود السهو يقوم به الفرد بعد التشهد الأخير وقبل التسليم موضحا أن ما يقال في سجود السهو هو الوارد في السجود للصلاة من تكرار قول: « سبحان ربي الأعلى» ثلاثُ مرات ثم يكبر الفرد ثم يسجد مره أخرى ويقول “سبحان ربى الأعلى ”.

وتابع خلال رده على سؤال “كيفية سجود السهو وما يقال فيه ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب بعض أهل العلم استحبوا أن يقول المسلم إذا سجد للسهو: « سبحان من لا ينام ولا يسهو»، إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد.