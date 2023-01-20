ميتسوبيشي لانسر بوما أوتوماتيك بـ 170 ألف جنيه.. تفاصيل

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما أحد أشهر السيارات اليابانية التي عرفها السوق المصري، بفضل اعتماديتها الكبيرة، وتوفيرها لتجربة قيادة مريحة وعملية أثناء السفر والتنقل داخل المدن.

وشهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

مواصفات السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007

تعتمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 على محرك سعة 1300 سي سي، يضخ قوه تصل الى 81 حصان ، وعزم أقصي للدوران 120 نيوتن/ متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 14.5 ثانية.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

حصلت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007 على العديد من الكماليات الداخلية مثل تكييف، وباور ستيرينج، وزجاج كهربائي، وأعتاب جانبية رياضية، جنوط رياضية عريضة، ومرايا كهرباء.

وتتوفر السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007 من الداخل بمقصورة مريحة مقارنة بالسيارات الأخرى المنافسة في فئتها بسبب حجم السيارة المناسب البالغ 4.470 متر للطول و1.760 متر للعرض، و1.505 متر للارتفاع.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007 في سوق المستعمل

يبدأ سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.