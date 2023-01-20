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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوهات فاضحة.. علاقة محرمة بين شاب وفتاة بدأت في النيابة وانتهت بمفاجأة/ فيديو جراف

مأساة فتاة
مأساة فتاة

 مأساة فتاة .. مشهد المأذون في قسم الشرطة أو النيابة ي عقد قران شاب وشابة بعد وقوعهما في المحظور كنا نشاهده في الأفلام والمسلسلات، إلا أنه حدث بالفعل لكن تلك المرة في مكتب محام .

 الذي قرر ان يأخذ بالمثل القائل "يا بخت من وفق راسين في الحلال" بعدما استغاثت به فتاة لينقذها من تهديدات حبيبها الذي هددها بصور ومقاطع فيديو جريئة جمعتهما على مدار اكثر من سنتين لكن بعد القبض على الشاب خشيت الفتاة عليه من السجن فقررت مسامحته وانتهى الأمر من النيابة إلى المأذون بزواجهما.

 

 

من النيابة للمأذون.. مأساة فتاة ثرية هددها حبيبها بفيديوهات فاضحة انتهت بحضن وزواج

 

فيديوهات فاضحة

 
القصة دارت أحداثها في مكتب محام ،  بطلب فتاة تبلغ من العمر 18 عاما برفقة شقيقتها لقائه كموكلة واستغاثت به من تهديدات شاب لها بالتشهير بها من خلال نشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها وكانت المفاجأة 

مأساة فتاة قسم الشرطة النيابة عقد قران شاب وشابة مكتب محام

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