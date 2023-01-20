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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

لطمة قوية للدولار ومتنفس كبير للجنيه.. ماذا لو اعتمدت الصين العملة المصرية؟

الجنيه بديلا للدولار
الجنيه بديلا للدولار

تسعى الحكومة لعقد الاتفاقات وبذل العديد من الجهود الدولية والمحلية لتخطي أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري نتيجة تداعيات الأزمات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن البنك المركزي الروسي عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد تحديد سعره .. تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الروبل بالمركزي الروسي - مصر مكس
التعامل بالجنيه بديلا عن الدولار

روسيا والجنيه المصري

ونشر المركزي الروسي بيانا بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.

ويأتي ذلك في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بعد ارتفاعات متتالية تزامنت مع تحرير سعر الصرف.

وسيسمح القرار الجديد لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021.

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تراجع الدولار| ماذا فعل اعتماد مصر وروسيا على الروبل والجنيه بسعر الصرف؟

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الروبل الروسي يرتفع خلال آخر جلسة تداول في 2022

وستستفيد كذلك مصر بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.

وفقا لقائمة البنك المركزي الجديدة، زاد العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي أسعارها يوميا بشكل رسمي إلى 43 عملة.

ويخطط المركزي لضم عملات أخرى من بينها الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.

ورحب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة معتبرين إياها خطوة ستكون في مصلحة مصر، وتساهم في استقرار سعر الدولار، بينما تمنى آخرون أن تقوم الصين بنفس الخطوة نظراً لأن السوق المصري يزخر بالبضائع الصينية.

سعر الروبل مقابل الجنيه المصري.. بعد اعتماده كعملة رسمية في روسيا | أهل مصر
الجنيه بديلا عن الدولار

اتفاقية ثلاثية مع مصر 

وأشاد ممثلي مجتمع الأعمال في مصر بإعلان البنك المركزي الروسي تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات، منها الجنيه المصري.

علّق حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، على قرار البنك المركزي الروسي باعتماد الجنيه المصري، ضمن قوائم العملات الرسمية التي يتعامل بها الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا القرار يحقق مكاسب مشتركة بين الطرفين.

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الروبل الروسي يرتفع خلال آخر جلسة تداول في 2022

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أدنى مستوى.. الدولار يوجه ضربة قوية لـ الروبل الروسي

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، الخميس، أن هذا القرار سيكون له تأثير على تخفيف الضغط على الدولار، وسيؤثر بشكل إيجابي على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وتابع حازم المنوفي، أن مصر تستورد من روسيا القمح والزيت، والحبوب، والسيارات والمعدات، وأشياء كثيرة، وبهذا القرار سيتم شراء تلك الأشياء من روسيا بالجنيه، وسينتج عنه قوة للجنيه.

من جانبه قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن هذه هي الاتفاقية الثلاثية التي تم الاعتماد عليها بين القيادة السياسية المصري والصين وروسيا على أن يتم تنوع مصادر العملة، واعتماد العملة المصرية لدى روسيا ولدى الصين وكذلك اعتماد العملة الروسية الصينية لدى مصر بديلا للدولار في الفترة الحالية  وهذا الأمر يخص فقط التعاملات التجارية بين الثلاث دول.

وأضاف عامر - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سيتم التعامل بالعملة الوطنية لكل دولة بدلا من الدولار وهذا سيخفف كثيرا من الضغط على الدولار لأن غالبية الصادرات المصرية كانت من الصين أو من روسيا لذلك سيتم التعامل في جميع الصادرات من الصين وروسيا بالجنيه المصري وهو ما سيخفف كثيرا من الضغوط التضخمية المترتبة على قلة الدولار وارتفاعه في ظل تحرير الجنيه المصري مقابل الدولار وبالتالي هذا هو أحد الوسائل العلاجية الاقتصادية لكبح جماح عملية تضخم الأسعار وارتفاع الدولار في مقابل الجنيه المصري.

الدكتور عادل عامر يكتب : الشائعات بين تزييف الأخبار وغزو العقول | عمالنا
الدكتور عادل عامر
الدولار الروبل الصين البنك المركزي الروسي الجنيه المصري تراجع سعر الدولار الأمريكي تحرير سعر الصرف

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