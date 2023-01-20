برلماني: الحوار الوطني أحد أدوات صناعة القرار في المستقبل.. فيديو

قالت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يعد أحد أهم العوامل التي سترسم ملامح الفترة القادمة في المجتمع المصري.

وأضافت – خلال استضافتها ببرنامج "السلطة التشريعية" على قناة "إكسترا نيوز" – أن الحوار الوطني هو أحد الأدوات التى ستصنع القرار في المستقبل، كما أننا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤمنين بأن الحوار الوطني يعتبر أحد عناصر البناء والتنمية.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني بمثابة ترسيخ لفكرة الديمقراطية داخل مصر، والتي من المفترض أن يتكاتف فيها جميع القوى على البناء والتنمية الفترة القادمة.

ولفتت إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استعدت للحوار الوطني من خلال محاور مختلفة، أولها النزول على الأرض لتعريف للمواطنين بأهمية الحوار الوطني والحصول على مقترحات من المواطنين فيما يخص هذا الحوار في كل محافظات، بالإضافة إلى التوجه للشباب لمعرفة توصياتهم فيما يخص الحوار الوطني، فضلا عن عقد صالونات، وورش عمل داخل التنسيقية فيما يخص الحوار الوطني.