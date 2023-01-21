عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكاسب هائلة في أسهم بورصات أوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة الجمعة العشرين من يناير لكنها سجلت خسائر أسبوعية، مع متابعة آخر التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والسياسة النقدية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر STOXX600 بنحو 0.37% إلى 452 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%.

الكوارث تضرب أوروبا.. التضخم يتجاوز التوقعات وأسعار السلع الأساسية ترتفع

أزمة تلاحق القارة العجوز.. التضخم في أوروبا يسجل أعلى مستوى في تاريخه

فيما صعد CAC الفرنسي بنسبة 0.63% عند 6995 نقطة، بينما زاد DAX الألماني بنسبة 0.76% مسجلاً 15033 نقطة، وأغلق FTSE البريطاني مرتفعاً بنسبة 0.3% مسجلاً 7770 نقطة.

وقادت أسهم شركات الرحلات والترفيه مكاسب البورصة الأوروبية إذ ارتفعت بنحو 1.2%.

وكانت الأسهم الأوروبية انخفضت في ختام تعاملات جلسة الخميس بفعل تراجع ثقة الأسواق بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة التي أشارت إلى ركود اقتصادي محتمل.

كما أن المستثمرين يتوقعون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة رغم تباطؤ التضخم.

لاجارد تتعهد برفع الفائدة

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن التضخم ما يزال مرتفعًا للغاية، متعهدة بعدم تواني صانعي السياسات عن جهودهم لإعادة زيادة الأسعار إلى الهدف.

تهتز تحت وطأة التضخم.. شاهد| أزمة في السلع الغذائية والطاقة تجتاح أوروبا

أسعار الدولار تنخفض عالمياً بسبب تباطؤ التضخم في أوروبا

رئيسة البنك المركزي الأوروبي قالت في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس: "التضخم بكل المقاييس، وبغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إليه، مرتفع للغاية.. سنواصل مسارنا حتى يحين الوقت الذي ننتقل فيه إلى منطقة مُقيّدة لفترة كافية حتى نتمكن من إعادة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب".

ومع تراجع مكاسب الأسعار في منطقة اليورو أخيراً وهبوط تكاليف الغاز الطبيعي، يفكر العديد من صانعي السياسات فيما إذا كانت زيادات أسعار الفائدة بمعدلات أقل قد تكون مناسبة، بعد الزيادة المتوقعة بواقع نصف نقطة في فبراير، وفقاً لأشخاص على دراية بآرائهم.

ولكن مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد في ديسمبر، وصمود الاقتصاد بشكل أفضل مما كان متوقعاً بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، لا يزال العديد من المسؤولين حريصين على المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة لضمان هزيمة أكبر ارتفاع في الأسعار في عصر اليورو.

الأسهم الأوروبية أسهم بورصات أوروبا بورصات أوروبا اوروبا التضخم رفع الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

كارثة جديدة في الأهلي قبل القمة 125 أمام الزمالك

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

رئيس سموحة يهاجم الهاني سليمان بعد الهزيمة من الأهلي: "كان بيهزر"

موضوعات متعلقة

تهتز تحت وطأة التضخم.. شاهد| أزمة في السلع الغذائية والطاقة تجتاح أوروبا

أسعار الدولار تنخفض عالمياً بسبب تباطؤ التضخم في أوروبا

شتاء ساخن جدا.. أزمات التضخم والطاقة والأجور تشعل مظاهرات عواصم أوروبا

خبير اقتصادي: تراجع التضخم في أوروبا لن يؤثر على المستهلك إيجابا

الكوارث تضرب أوروبا.. التضخم يتجاوز التوقعات وأسعار السلع الأساسية ترتفع

مصائب أوروبا لا تأتي فرادى.. عاصفة احتجاجات ضد التضخم والفقر تهب على القارة العجوز.. اليمين المتشدد يكسب أراض جديدة.. والحرب الروسية الأوكرانية تهدد السلام الأهلي لدى الجيران

ترشيحاتنا

اللقطات الأولى لحادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ اسعاد يونس

نشرة أخبار الحوادث.. ولاد عم وعلاقة آثمة.. جريمة زوجين بطلها عشيق بالمنوفية..القصة الكاملة لاختفاء سائق فى صحراء مطروح

لو فيه شخص بتكرهه.. حديقة حيوان تقدم فرصة تسمية صرصور بإسمه|إلحق العرض

تعرف على سعر الدولار الأمريكي عالميا اليوم السبت

في آخر أسبوع بالامتحانات.. ردد 10 أدعية من دخول اللجنة لتسليم إجاباتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلاد بلبلة السينما.. كمال رمزي: نبيلة عبيد أستاذة تقديم المشاعر المركبة

الله يجعلها نار على جسدك.. رسالة قاسية على قبر رجل لم يسدد دينه

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

بإطلالة جذابة.. جيسي عبدو تشارك متابعيها صورة على انستجرام

فيديو

فى عيد ميلاده.. زيجات نجيب الريحاني.. وهذا المرض حرمه من آخر أعماله

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

هددها حبيبها بفيديوهات فاضحة.. مأساة فتاة انتهت عند المأذون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ